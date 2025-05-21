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ŞOK AKTÜEL BAYRAM ÖZEL KATALOG! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler? İşte, haftanın fırsatları!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
22:10
ŞOK AKTÜEL BAYRAM ÖZEL KATALOG! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler? İşte, haftanın fırsatları!
ŞOK aktüel yeni hafta indirimlerini duyurdu. Zincir markette bu hafta bayrama özel birçok ürün geliyor. 21 Mayıs'ta satışa sunulacak olan ürünlerdeki indirimler, 10 Haziran'a kadar geçerli olacak. Bayram öncesinde alışverişlerini yapmak isteyenler yeni hafta kataloğuna odaklandı. Pek, ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?