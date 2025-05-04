ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI! ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? Spor malzemeleri satışta!

ŞOK'ta Mayıs ayının ilk hafta sonu indirimi başladı. 3 Mayısta başlayan indirimler, 6 Mayıs tarihine kadar tüm zincir marketlerde devam edecek. Masaj tabancası, egzersiz minderi, karın kas aleti, dijital banyo baskülü ve daha birçok ürün yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var, kaç TL? İşte, 3-6 Mayıs ŞOK aktüel katalog!