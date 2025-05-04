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ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI! ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Spor malzemeleri satışta!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
10:01
ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI! ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Spor malzemeleri satışta!
ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları alışverişseverlerin gündeminde. Her hafta sonu yeni fırsatlarıyla zincir markette alışveriş tutkunlarını karşılayan ürünler arasında bu hafta egzersiz ekipmanları, koşu bandı, egzersiz küreği gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var, indirimli mi? İşte, hafta sonu forsatları ve fiyat listesi...