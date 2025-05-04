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Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI! ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Spor malzemeleri satışta!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 10:01

ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI! ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Spor malzemeleri satışta!

ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları alışverişseverlerin gündeminde. Her hafta sonu yeni fırsatlarıyla zincir markette alışveriş tutkunlarını karşılayan ürünler arasında bu hafta egzersiz ekipmanları, koşu bandı, egzersiz küreği gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var, indirimli mi? İşte, hafta sonu forsatları ve fiyat listesi...

ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI! ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? Spor malzemeleri satışta!

ŞOK'ta Mayıs ayının ilk hafta sonu indirimi başladı. 3 Mayısta başlayan indirimler, 6 Mayıs tarihine kadar tüm zincir marketlerde devam edecek. Masaj tabancası, egzersiz minderi, karın kas aleti, dijital banyo baskülü ve daha birçok ürün yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var, kaç TL? İşte, 3-6 Mayıs ŞOK aktüel katalog!

ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI! ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? Spor malzemeleri satışta!

ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI!

  • Masaj Tabancası - 749 TL
  • Egzersiz Minderi - 349 TL
  • Karın Kas Aleti - 249 TL
  • Dijital Banyo Baskülü - 199 TL
  • Egzersiz Minderi - 249 TL
  • El/Ayak Bilek Ağırlığı 2'li 199 TL
  • Egzersiz Direnç Bandı - 119 TL
  • Pilates Topu 65 cm - 299 TL
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ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI! ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? Spor malzemeleri satışta!
  • On Koşu Bandı - 9.999 TL
  • Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği - 12.999 TL
  • Bisiklet - 3.899 TL
  • Air Bike - 7.999 TL
  • Mini Bike - 1.499 TL
ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU FIRSATLARI! ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? Spor malzemeleri satışta!
  • Ayakkabı Kahve/Siyah - 2.299 TL
  • Ayakkabı Siyah/Mavi/Siyah-Beyaz/Lacivert/Yeşil/Bordo - 2.499 TL