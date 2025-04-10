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Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimler neler?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
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Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimler neler?
ŞOK marketin 9-15 Nisan tarihleri arasını kapsayan yeni aktüel kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunlarının ilgisini çeken kampanyada bu hafta seçili ürünlerde "Ne alırsan 75 TL" fırsatı dikkat çekiyor. Ev ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakımdan teknolojik ürünlere kadar birçok indirimli ürün raflarda yerini aldı. İşte, 9- 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler...