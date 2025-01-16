Haberler
Yaşam
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 18 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
10:49
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 18 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi...
ŞOK, Aktüel Ürünler Kataloğuyla 18 Ocak 2025 günü başlayacak olan fırsatları duyurdu. 21 Ocak tarihine kadar sürecek olan fırsatlarda, dikiş makinesi, dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi ve daha birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, 18-21 Ocak ŞOK aktüel ürünler...