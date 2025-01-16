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Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 18 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:49

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 18 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi...

ŞOK, Aktüel Ürünler Kataloğuyla 18 Ocak 2025 günü başlayacak olan fırsatları duyurdu. 21 Ocak tarihine kadar sürecek olan fırsatlarda, dikiş makinesi, dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi ve daha birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, 18-21 Ocak ŞOK aktüel ürünler...

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 18 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi...

ŞOK aktüel hafta sonu fırsatlarını duyurdu. 18 Ocak tarihinde başlayacak olan indirimli ürünler arasında gaming ürünleri, çocuklar için oyuncak çeşitleri, mutfak ürünleri, temizlik malzemeleri ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte, 18-21 Ocak tarihlerinde satışta olacak ŞOK aktüel ürünler ve fiyatları...

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 18 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 OCAK 2025

Klavye + Mouse Set 999 TL,

Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL,

Oyuncu Hoparlör 359 TL,

Gaming Kulaklık 699 TL,

Tuval Set 99,95 TL,

Beslenme Kabı 69,95 TL,

Müzikal Set 199 TL,

Mini Org 149 TL,

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 10'lu Sahlep 30 TL,
  • 1500 ml Tüm Yüzeyler Jel Çeşitleri 79 TL,
  • 50 ml Diş Macunu 70 TL,
  • Süper Dev Havlu 30 TL,
  • 3 kg Toz Deterjan 99 TL
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ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 18 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi...

ŞOK EKSTRA ÜRÜNLER!

  • Peşin fiyatına 6 taksit,
  • Ücretsiz kargo ile teslimat,
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 18 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi...

ŞOK EKSTRA ÜRÜNLER!

  • Peşin fiyatına 6 taksit,
  • Peşin fiyatına 4 taksit,
  • Ücretsiz kargo ile teslimat,
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 18 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi...

ŞOK EKSTRA ÜRÜNLER!

  • Peşin fiyatına 6 taksit,
  • Ücretsiz kargo ile teslimat,
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