Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 5 - 11 Şubat itibarıyla geçerli! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Saç Kurutma Makinesi, lazer epilasyon aleti
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:46

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 5 - 11 Şubat itibarıyla geçerli! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Saç Kurutma Makinesi, lazer epilasyon aleti

ŞOK aktüel 5 - 11 Şubat itibarıyla geçerli indirimli ürünler listesini duyurdu. Geniş ürün yelpazesiyle alışverişseverlerin listesini dolduran ürünler arasında bu hafta saç kurutma makinesinden mini saç düzleştiricisine, ahşap ayna çeşitlerinden fotoğraf çerçevesine, kahve makinesinden sevgililer gününe özel ikili fincan setine kadar birçok ürün yer alıyor. İşte, 5 - 11 Şubat ŞOK Aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 5 - 11 Şubat itibarıyla geçerli! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Saç Kurutma Makinesi, lazer epilasyon aleti

ŞOK aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı. Birçok ürünün yer aldığı broşürde bu haftanın dikkat çeken ürünleri sevgililer gününe özel ürünler oldu. 5 - 11 Şubat tarihleri arasında geçerli olan ürünler arasında kadın pijama takımı, erkek pijama takımı, oduncu gömlek, termal tayt gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, haftanın indirimleri ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 5 - 11 Şubat itibarıyla geçerli! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Saç Kurutma Makinesi, lazer epilasyon aleti

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ!

  • Taşınabilir Masa Lambası 229 TL,
  • Mini Saç Düzleştirici 179 TL,
  • Cam Dekoratif Aydınlatma 229 TL,
  • 2'li Kahve Makinesi 2.499 TL,
  • 40'lı Filtre Kahve Kağıdı 39,95 TL,
  • Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,
  • Mandallı Fotoğraf Çerçevesi 129 TL,
  • Ahşap Ayna 99,95 TL,
  • Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti 149 TL,
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 5 - 11 Şubat itibarıyla geçerli! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Saç Kurutma Makinesi, lazer epilasyon aleti

SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

  • Kadın Soft Kumaş Pijama Takımı 399 TL,
  • Kadın Tek Alt İnce Polar 159 TL,
  • Çapraz Omuz Çantası 179 TL,
  • Zincirli Omuz Çantası 229 TL,
  • Kutulu Kemer 69,95 TL,
  • Kadın Kürklü Terlik 119 TL,
  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL,
  • Spor Tayt 99,95 TL,
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 5 - 11 Şubat itibarıyla geçerli! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Saç Kurutma Makinesi, lazer epilasyon aleti

ŞOK AKTÜEL 5 - 11 ŞUBAT

Evcil hayvan ürünlerinde fırsatlar👆

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 5 - 11 Şubat itibarıyla geçerli! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Saç Kurutma Makinesi, lazer epilasyon aleti

ŞOK AKTÜEL 5 - 11 ŞUBAT

İndirimli bebek ürünleri👆

SON DAKİKA