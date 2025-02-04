ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 5 - 11 Şubat itibarıyla geçerli! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu: Saç Kurutma Makinesi, lazer epilasyon aleti

ŞOK aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı. Birçok ürünün yer aldığı broşürde bu haftanın dikkat çeken ürünleri sevgililer gününe özel ürünler oldu. 5 - 11 Şubat tarihleri arasında geçerli olan ürünler arasında kadın pijama takımı, erkek pijama takımı, oduncu gömlek, termal tayt gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, haftanın indirimleri ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu!