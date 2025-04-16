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ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 16 - 22 Nisan ŞOK Aktüel ürünler neler? Termos, kamp sandalyesi, el feneri...
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
10:03
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 16 - 22 Nisan ŞOK Aktüel ürünler neler? Termos, kamp sandalyesi, el feneri...
ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri bugün itibarıyla başladı. 16 Nisan'da başlayan aktüel ürün satışı, 22 Nisan'a kadar devam edecek. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri isekamp malzemeleri oldu. Bahar havasının kendini göstermesiyle birlikte kamp yapmak isteyenlere özel termos, kamp sandalyesi, el feneri ve daha birçok ürün satışa sunuluyor. İşte, 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi!