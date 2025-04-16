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Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 16 - 22 Nisan ŞOK Aktüel ürünler neler? Termos, kamp sandalyesi, el feneri...
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:03

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 16 - 22 Nisan ŞOK Aktüel ürünler neler? Termos, kamp sandalyesi, el feneri...

ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri bugün itibarıyla başladı. 16 Nisan'da başlayan aktüel ürün satışı, 22 Nisan'a kadar devam edecek. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri isekamp malzemeleri oldu. Bahar havasının kendini göstermesiyle birlikte kamp yapmak isteyenlere özel termos, kamp sandalyesi, el feneri ve daha birçok ürün satışa sunuluyor. İşte, 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi!

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 16 - 22 Nisan ŞOK Aktüel ürünler neler? Termos, kamp sandalyesi, el feneri...

ŞOK aktüel ürünler satışta! Bugün itibarıyla zincir markette birçok ürün uygun fiyata raflarda yerini aldı. Alışverişseverlerin listesini dolduracak olan ürünlerde bu hafta yaza hazırlık yapmak isteyenler için plaj havlusu, küçük-orta-büyük valiz çeşitleri, jüt-nakışlı ve file seçenekleriyle plaj çantası ve daha fazla ürün satışta. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 16 - 22 Nisan ŞOK Aktüel ürünler neler? Termos, kamp sandalyesi, el feneri...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

Bulaşık sıvısı 75 TL

Cif Sprey 66.90 TL

Kağıt havlu 169 TL

Tuvalet kağıdı 245 TL

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ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 16 - 22 Nisan ŞOK Aktüel ürünler neler? Termos, kamp sandalyesi, el feneri...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

Siyah Zeytin 99 TL

Zeytinyağı 179 TL

Süt 1 lt 38.50 TL

Lavaş 72.50 TL

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 16 - 22 Nisan ŞOK Aktüel ürünler neler? Termos, kamp sandalyesi, el feneri...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL (2 yıl garantili)

20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

Voleybol, Futbol, Basketbol Topu 179 TL

Plaj Havlusu 149 TL

Plaj Çantası 199 TL

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 16 - 22 Nisan ŞOK Aktüel ürünler neler? Termos, kamp sandalyesi, el feneri...

ŞOK AKTÜEL 16-22 NİSAN 2025

LED el feneri 399 TL

Termos 149 tl

XL kamp sandalyesi 699 TL

Çocuk kamp sandalyesi 299 TL

Kamp taburesi 299 TL