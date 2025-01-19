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ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile Dikiş makinesi, dikey şarjlı süpürge...
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
09:47
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile Dikiş makinesi, dikey şarjlı süpürge...
ŞOK, Aktüel Ürünler Kataloğuyla 18 Ocak 2025 günü başlayacak olan fırsatları duyurdu. 21 Ocak tarihine kadar sürecek olan fırsatlarda, dikiş makinesi, dikey şarjlı süpürge, halı koltuk yıkama makinesi ve daha birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, 18-21 Ocak ŞOK aktüel ürünler...