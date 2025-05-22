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ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! ŞOK 21 Mayıs - 10 Haziran aktüel ürünler neler? Bayram haftasına özel kampanyalar!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
19:03
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! ŞOK 21 Mayıs - 10 Haziran aktüel ürünler neler? Bayram haftasına özel kampanyalar!
ŞOK aktüel yeni hafta indirimlerini duyurdu. Zincir markette bu hafta bayrama özel birçok ürün geliyor. 21 Mayıs'ta satışa sunulacak olan ürünlerdeki indirimler, 10 Haziran'a kadar geçerli olacak. Bayram öncesinde alışverişlerini yapmak isteyenler yeni hafta kataloğuna odaklandı. Pek, ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?