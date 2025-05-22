ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ! ŞOK 21 Mayıs - 10 Haziran aktüel ürünler neler? Bayram haftasına özel kampanyalar!

ŞOK'ta yeni hafta bayrama özel başladı. ŞOK zincir markette bu hafta birbirinden farklı çikolata çeşitleri, bayram şekerleri ve daha birçok ürün satışa sunuluyor. Peki, 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, ŞOK'un bayram özel kataloğu!