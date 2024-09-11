Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
16:10
ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024: Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu... İşte ŞOK market indirimleri
Her hafta olduğu gibi bu hafta da marketlerin aktüel indirimleri takip edilmeye başladı. Onlar arasında ŞOK market de var. ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024 tarihi ile gündemde. Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu, kitaplık, çalışma masası gibi pek çok ürün broşürde yerini aldı. Alışveriş listeleri çıkarıldı. Süt ve süt ürünlerindeki fiyat düşüşü de gündemde. İşte, ŞOK indirimleri...