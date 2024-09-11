ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024: Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu... İşte ŞOK market indirimleri

11-17 Eylül 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Hafta sonu spor ayakkabılar, elektronik ürünler, koltuk ve masa sandalye takımları da satışta yerini alıyor. Market üzerinden alınacak ürünlerin yanı sıra online sistemden sipariş vermek de mümkün. Peki; bu hafta ŞOK market indirimlerinde neler var?