Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:10

ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024: Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu... İşte ŞOK market indirimleri

Her hafta olduğu gibi bu hafta da marketlerin aktüel indirimleri takip edilmeye başladı. Onlar arasında ŞOK market de var. ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024 tarihi ile gündemde. Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu, kitaplık, çalışma masası gibi pek çok ürün broşürde yerini aldı. Alışveriş listeleri çıkarıldı. Süt ve süt ürünlerindeki fiyat düşüşü de gündemde. İşte, ŞOK indirimleri...

ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024: Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu... İşte ŞOK market indirimleri

11-17 Eylül 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Hafta sonu spor ayakkabılar, elektronik ürünler, koltuk ve masa sandalye takımları da satışta yerini alıyor. Market üzerinden alınacak ürünlerin yanı sıra online sistemden sipariş vermek de mümkün. Peki; bu hafta ŞOK market indirimlerinde neler var?

ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024: Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu... İşte ŞOK market indirimleri

11-17 EYLÜL 2024 ŞOK AKTÜEL KATALOG

ŞOK indirimlerinde bu hafta matakp ve vidalama aletleri, ev mobilyaları,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024: Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu... İşte ŞOK market indirimleri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024: Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu... İşte ŞOK market indirimleri
ŞOK aktüel katalog 11-17 Eylül 2024: Koşu bandı, mikrodalga fırın, çalışma koltuğu... İşte ŞOK market indirimleri
SON DAKİKA