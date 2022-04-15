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ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? Bu hafta ŞOK aktüel kataloğu 16 - 19 Nisan 2022
Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:48
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
11:49
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? Bu hafta ŞOK aktüel kataloğu 16 - 19 Nisan 2022
ŞOK market indirimlerinde bu hafta fırsatlarla dolu. 13-19 Nisan ŞOK aktüel kataloğu yanı sıra 16 Nisan 2022 ŞOK hafta sonu kataloğu da yayımlandı. Şok'ta bu hafta ankastre setlerden mobilyaya birçok indirimli ürün var. Ayrıca düzenleyiciler de bu haftanın yıldızları arasında yer alıyor. Bu hafta ŞOK'ta öne çıkan ürünler arasında spor aletleri ve malzemeleri de yer alıyor. Peki, 13-19 Nisan 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile ŞOK hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK indirimleri…