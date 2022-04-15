ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? Bu hafta ŞOK aktüel kataloğu 16 - 19 Nisan 2022

Bu hafta ŞOK fırsatlarında geniş bir ürün yelpazesi var. Elektronik aletlerden spor malzemelerine kadar birçok ürün bu hafta reyonlarda olacak. İndirimleri kaçırmak istemeyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğu incelemelerine başladı. Ramazan ayına özel market ürünleri fırsatları da en çok merak edilenler arasında. Peki, 16 Nisan 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile ŞOK hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK indirimleri…