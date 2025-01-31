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ŞOK aktüel kataloğu 31 Ocak-4 Şubat: ŞOK indirimlerinde neler hangi ürünler var? Şampuan çeşitleri, yüzey temizleyici...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
16:02
ŞOK aktüel kataloğu 31 Ocak-4 Şubat: ŞOK indirimlerinde neler hangi ürünler var? Şampuan çeşitleri, yüzey temizleyici...
ŞOK mağazaları, 31 Ocak-4 Şubat 2025 tarihleri arasında büyük indirimler sunmaya devam ediyor! Bu hafta, hem temizlik malzemelerinden hem de kişisel bakım ürünlerinden birçok farklı fırsat sizi bekliyor. Şampuan çeşitlerinden yüzey temizleyicilere, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar pek çok üründe %50'ye varan indirimler bulunuyor. Peki, ŞOK indirimlerinde neler hangi ürünler var?