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  • ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK 18 – 24 Eylül haftanın aktüel kataloğu fırsatlarla dolu!

aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK 18 – 24 Eylül haftanın aktüel kataloğu fırsatlarla dolu!

Yeni haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. 18 Eylül ŞOK aktüel kataloğu yine ev ekonomisine ve çeşitli ürünler sevenlere hitap ediyor. Özellikle bu haftanın indirimli ürünler kataloğunda ilk dikkat çeken şey teknoloji ürünleri oluyor. Oyun severlerin büyük ilgi göstereceği 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Mekanik Rush Psycholed Oyuncu Klavye 279 TL. Rush Bearcat Oyuncu Mouse 179 TL. indirimli fiyatı ile yeni haftanın kataloğu içerisinde yerlerini almış durumda. Aynı zamanda diğer araştırılan ürün grubu ise Küçük Ev Aletleri Teba Teknolojisi ile kampanya listesinde 2 yıl garantili olarak yer alan ürünlerden ilki Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL. Elektrikli Çelik Cezve ise sadece 47,90 TL. Bunlarla birlikte züccaciye ve mutfak ürün çeşitlerinin de yer aldığı ŞOK aktüel indirimli ürünler tam listeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 15:33
ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK 18 – 24 Eylül haftanın aktüel kataloğu fırsatlarla dolu!

Bu haftanın aktüel ürünler tam listesi yayınlandı. 18 – 24 Eylül haftasının ŞOK kataloğu yine vatandaşlara hizmet ediyor. Ev ekonomisine uygun ve alternatif ürünlerin yer aldığı tam listeye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

ŞOK 18 – 24 Eylül tarihleri arasında geçerli olan aktüel indirimli ürünler kataloğu tam liste!

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK 18 – 24 Eylül haftanın aktüel kataloğu fırsatlarla dolu!
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ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK 18 – 24 Eylül haftanın aktüel kataloğu fırsatlarla dolu!
ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK 18 – 24 Eylül haftanın aktüel kataloğu fırsatlarla dolu!
ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK 18 – 24 Eylül haftanın aktüel kataloğu fırsatlarla dolu!
ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK 18 – 24 Eylül haftanın aktüel kataloğu fırsatlarla dolu!
ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK 18 – 24 Eylül haftanın aktüel kataloğu fırsatlarla dolu!
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