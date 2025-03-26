ŞOK AKTÜEL SATIŞTA! 💥Bu hafta ŞOK aktüel marketlerde neler var? Saksı çeşitleri, bambu koltuk ve masa...

ŞOK market, yeni haftaya yeni fırsatlarla başladı. 26 Mart tarihinde satışa sunulacak olan ürünler arsında gıda ürünlerinin yanı sıra aktüel ürünler de yerini aldı. Bu hafta bahçe ve balkonlar için çeşitli ürünler satışa sunulacak. Saksı çeşitleri, bambu koltuk ve masa, hasır tabure ve daha birçok ürün alıcısıyla buluşacak. İşte, 26 Mart – 1 Nisan ŞOK aktüel ürüner kataloğu.