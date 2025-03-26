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ŞOK AKTÜEL SATIŞTA! 💥Bu hafta ŞOK aktüel marketlerde neler var? Saksı çeşitleri, bambu koltuk ve masa...
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
13:42
ŞOK AKTÜEL SATIŞTA! 💥Bu hafta ŞOK aktüel marketlerde neler var? Saksı çeşitleri, bambu koltuk ve masa...
ŞOK bayram öncesi indirimlerini haftanın aktüel kataloğu ile duyurdu. 26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde kahvaltılık ürünler dikkat çekti. Zeytin, tost peyniri, salam, sosis ve inek peyniri olmak üzere kahvaltılık ürünler indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki, ŞOK aktüel 26 Mart – 1 Nisan indirimleri neler, hangi ürünlerde geçerli? İşte, haftanın ŞOK aktüel ürünler listesi…