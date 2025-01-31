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ŞOK aktüel Şubat ayı fırsatları başladı! 💥1-4 Şubat ŞOK market indirimleri ve aktüel ürünler neler? " Çamaşır Makinesi Geliyor!"
Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
23:38
ŞOK aktüel Şubat ayı fırsatları başladı! 💥1-4 Şubat ŞOK market indirimleri ve aktüel ürünler neler? " Çamaşır Makinesi Geliyor!"
ŞOK mağazaları, 1 - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında büyük indirimler sunmaya devam ediyor! Bu hafta, hem temizlik malzemelerinden hem de kişisel bakım ürünlerinden birçok farklı fırsat sizi bekliyor. Şampuan çeşitlerinden yüzey temizleyicilere, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar pek çok üründe %50'ye varan indirimler bulunuyor. Peki, ŞOK indirimlerinde neler hangi ürünler var?