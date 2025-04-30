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ŞOK aktüel ürünler bugün satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Sepetler doluyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:18
ŞOK aktüel ürünler bugün satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Sepetler doluyor!
ŞOK aktüel yeni hafta kataloğunu yayımladı. Birçok ürünü indirimli fiyata alıcısıyla buluşturan zincir markette bu hafta her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Gıda ürünlerinden tekstile, kozmetik ürünlerden mutfak eşyalarına birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, yeni haftanın fırsatları...