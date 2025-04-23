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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BUGÜN SATIŞTA!💥23 Nisan ŞOK aktüel ürünler neler? Çocuklara özel birçok ürün raflarda!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
10:41
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BUGÜN SATIŞTA!💥23 Nisan ŞOK aktüel ürünler neler? Çocuklara özel birçok ürün raflarda!
ŞOK marketler zinciri, 23 - 29 Nisan tarihlerine özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. "Ne alırsan 100 TL" kampanyası kapsamında dikkat çeken ürünler arasında çocuk terliklerinden gece lambasına, mouse'tan oyuncak çeşitlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Peki, ŞOK 23 Nisan kataloğunda hangi ürünler var? İşte, tam listesi...