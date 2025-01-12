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Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025: Araç içi süpürge, akü, valiz, düzenleyiciler Şok market indirimlerinde
Giriş Tarihi: 12.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
13:51
Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025: Araç içi süpürge, akü, valiz, düzenleyiciler Şok market indirimlerinde
Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025 yayında. Hafta sonu fırsatlarında yer alan oto bakım malzemeleri, araç içi düzenleyiciler dikkat çekiyor. Öte yandan reyonlarda gözlemlenecek fiyat düşüşleri de takip ediliyor. Temizlik ürünlerinden süt ürünlerine, şarküteriden bakliyata birçok kategori gündemde. İşte, Şok market indirimleri...