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Haberler Yaşam Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025: Araç içi süpürge, akü, valiz, düzenleyiciler Şok market indirimlerinde
Giriş Tarihi: 12.01.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 13:51

Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025: Araç içi süpürge, akü, valiz, düzenleyiciler Şok market indirimlerinde

Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025 yayında. Hafta sonu fırsatlarında yer alan oto bakım malzemeleri, araç içi düzenleyiciler dikkat çekiyor. Öte yandan reyonlarda gözlemlenecek fiyat düşüşleri de takip ediliyor. Temizlik ürünlerinden süt ürünlerine, şarküteriden bakliyata birçok kategori gündemde. İşte, Şok market indirimleri...

Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025: Araç içi süpürge, akü, valiz, düzenleyiciler Şok market indirimlerinde

ŞOK aktüel 12-14 Ocak fırsat kataloğu ile alınacaklar listesi çıkarıldı. Broşürden market raflarına uzanan indirimler daha sonra sepetleri dolduruyor. İşte, haftanın Şok indirimleri...

Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025: Araç içi süpürge, akü, valiz, düzenleyiciler Şok market indirimlerinde

ŞOK AKTÜEL KATALOG

Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL

Cam Su Isıtıcı 549 TL

Tıraş Makinesi 299 TL

Smart TV 6.999 TL

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Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025: Araç içi süpürge, akü, valiz, düzenleyiciler Şok market indirimlerinde

Polar Üst 499 TL

Eşofman Altı 369 TL

Kadın Pijama Takımı 299 TL

Kumaş Terlik 239 TL

Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025: Araç içi süpürge, akü, valiz, düzenleyiciler Şok market indirimlerinde

Şampuan 59,90 TL

Yumuşatıcı 111 TL

Çanta Çeşitleri 129 TL

Bulaşık Deterjanı 169 TL

Şok aktüel ürünler kataloğu 12-14 Ocak 2025: Araç içi süpürge, akü, valiz, düzenleyiciler Şok market indirimlerinde

İşte, indirimli ürünler...

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