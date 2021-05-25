ŞOK aktüel ürünler kataloğu 26 Mayıs 2021 Çarşamba! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi yayınlandı!

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin efsane indirim listesini merak edenler kataloğu incelemeye başladı. 26 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak indirimlerde bu hafta koşu bandı, fitness kürek , manyetik bisiklet, bluetooth kulaklık dikkat çekiyor. Yaza özel indirimler yer alırken stoklarda sınırlı ürünler müşterileri bekliyor. En yakın marketten alışveriş yapmak isteyenler indirimli ürünler listesini merak ediyor. İşte ŞOK 26 Mayıs aktüel ürünler kataloğu indirimleri…