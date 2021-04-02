ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Mart- 6 Nisan 2021! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Çarşamba gününün kaçırılmaz fırsatlarını sunan marketle ilgili olarak bu haftanın indirimlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. 31 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak indirim listesinde çay makinesi, tost makinesi, elektrikli su ısıtıcısı öne çıkıyor. ŞOK aktüel ürünler 31 Mart kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. İşte ŞOK aktüel ürünler haftanın indirim listesinin tamamı!