Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7- 13 Nisan 2021: Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirim başladı!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 09:37

aktüel ürünler kataloğu 7- 13 Nisan 2021: Haftanın kataloğu ile indirim başladı!

Çarşamba gününün gelmesiyle birlikte aktüel ürünler kataloğu milyonların gündemine geldi. Bugünden itibaren raflardaki yerini alan indirimli ürünlerde mobilya, hırdavat, züccaciye, gıda ve temizlik malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar var. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak çıkan ürünleri henüz incelemeyen kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte çeşit çeşit indirimlerin yer aldığı ŞOK 7-13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7- 13 Nisan 2021: Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirim başladı!

aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim günleri bugün başladı. 7 Nisan Çarşamba gününden 13 Nisan Salı gününe kadar sürecek olan indirim listesinde tablet, tv ünitesi, sehpa, priz, tencere gibi ürünler bulunuyor. Bu hafta yine indirim rüzgarı devam ederken yayınlanan katalogla birlikte ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak sorusu da yanıt buldu. İşte 7-13 Nisan 2021 tarih aralığında şok markette yer alacak aktüel ürünler…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 7-13 Nisan 2021

Merakla beklenen kataloğu yayınlandı. Şok marketler zincirinin 7-13 Nisan 2021 tarihli kataloğu aşağıda yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7- 13 Nisan 2021: Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirim başladı!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7- 13 Nisan 2021: Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirim başladı!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7- 13 Nisan 2021: Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirim başladı!
SON DAKİKA