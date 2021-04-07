ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7- 13 Nisan 2021: Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirim başladı!

Çarşamba gününün gelmesiyle birlikte ŞOK aktüel ürünler kataloğu milyonların gündemine geldi. Bugünden itibaren raflardaki yerini alan indirimli ürünlerde mobilya, hırdavat, züccaciye, gıda ve temizlik malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar var. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak çıkan ürünleri henüz incelemeyen ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte çeşit çeşit indirimlerin yer aldığı ŞOK 7-13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!