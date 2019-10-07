ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ŞOK aktüel ürünler tam liste!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Yeni haftaya ilişkin indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK 9 Ekim'den 15 Ekim'e kadar sürecek indirimli ürünlerini raflara dizdi. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken katalogda teknoloji, mutfak araç ve gereçleri, tekstil fırsatları ev hanımlarının dikkatini çekiyor. ŞOK'ta yine çok sayıda farklı üründe indirim fırsatı yer alıyor. Cep telefonu, elektronik cihazlar ve mutfak aletleri, ev tekstili ürünleri öne çıkıyor. İşte 9-15 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu…