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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ŞOK aktüel ürünler tam liste!

aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ürünler tam liste!

aktüel ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Yeni haftaya ilişkin indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. 'den 15 Ekim'e kadar sürecek indirimli ürünlerini raflara dizdi. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken katalogda teknoloji, mutfak araç ve gereçleri, tekstil fırsatları ev hanımlarının dikkatini çekiyor. ŞOK'ta yine çok sayıda farklı üründe indirim fırsatı yer alıyor. Cep telefonu, elektronik cihazlar ve mutfak aletleri, ev tekstili ürünleri öne çıkıyor. İşte 9-15 Ekim ürünler kataloğu…

Giriş Tarihi: 07.10.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 12:28
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ŞOK aktüel ürünler tam liste!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler raflara dizilmeye başlandı. En kaliteli ürünleriyle özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken indirimli ürünler listesinde teknolojide dev fırsatlar yer alacak. Her Çarşamba yeni indirimlerle karşımıza çıkan kataloğun bu haftaki ürünleri yine dikkat çekici oldu. aktüel ürünler kataloğunda bu hfta LG 43LKS900 43″ Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED Tv, Arzum Saç Kurutma Makinesi, Teba Dik Süpürge yer alıyor. İşte ŞOK 9-15 Ekim aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi…

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ŞOK aktüel ürünler tam liste!
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ŞOK aktüel ürünler tam liste!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ŞOK aktüel ürünler tam liste!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ŞOK aktüel ürünler tam liste!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ŞOK aktüel ürünler tam liste!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Ekim! ŞOK aktüel ürünler tam liste!
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