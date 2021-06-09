ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9- 15 Haziran 2021: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geliyor!

Yeter De Artar sloganıyla ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin kaçırılmayacak indirim fırsatlarını sunan markette bu hafta tekstil ürünleri, kozmetik ürünleri, temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle yaz tatiline çıkacak olan vatandaşlar için küçük- orta ve büyük valiz, deniz yatağı, şişme havuz öne çıkıyor. Bugünden itibaren başlayan indirimli tam liste haberimizde yer alıyor. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda satışa çıkan indirimli ürünler listesi merak ediliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9 Haziran 2021