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Haberler Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9- 15 Haziran 2021: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geliyor!
Giriş Tarihi: 09.06.2021 01:51 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 01:51

aktüel ürünler kataloğu 9- 15 Haziran 2021: Bu hafta dopdolu geliyor!

Yeter De Artar sloganıyla aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin kaçırılmayacak indirim fırsatlarını sunan markette bu hafta tekstil ürünleri, kozmetik ürünleri, temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle yaz tatiline çıkacak olan vatandaşlar için küçük- orta ve büyük valiz, deniz yatağı, şişme havuz öne çıkıyor. Bugünden itibaren başlayan indirimli tam liste haberimizde yer alıyor. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda satışa çıkan indirimli ürünler listesi merak ediliyor. İşte 9 Haziran 2021

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9- 15 Haziran 2021: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geliyor!

aktüel ürünler kataloğu indirimli liste halinde belli oldu. 9 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerde büyük boy valiz, krone basketbol topu, kadın / erkek tokalı terlik şişme havuz dikkat çekiyor. Çeşit çeşit indirimlerin yer aldığı katalogda tatile çıkacaklar için birçok fırsat ürünü bulunuyor. Henüz kataloğu incelemeyenler ise ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9- 15 Haziran 2021 indirimli listesi

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9- 15 Haziran 2021: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geliyor!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN!

Bu başlık altından aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel listesi…

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9- 15 Haziran 2021: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geliyor!
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9- 15 Haziran 2021: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geliyor!
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