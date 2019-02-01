ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat

Şubat ayının gelişi ile beraber ŞOK aktüel ürünler listesi de en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Her hafta birbirinden farklı ürünler ve cazip fiyatlarla indirimli ürünler sunan ŞOK marketler zinciri, 5 Şubat tarihine kadar satışa sunacağı kataloğu açıklandı. Çeşitli boy ve ebatlardaki tencerelerden smothie makinasına kadar birçok ürünü barındıran ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

İşte indirimli ürünlerin tam listesi...