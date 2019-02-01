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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat

kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Yeni ayın ilk kataloğu açıklandı. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı sunan ŞOK marketler zinciri, aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın indirim kataloğunda mutfak ve ev ekonomisine yönelik çeşitli ürünler dikkat çekerken, uydu alıcılı TV ve tost makinası öne çıkıyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu bir hayli araştırılacak.

Peki, 5 Şubat ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK indirimli ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 01.02.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 13:28
ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat

Şubat ayının gelişi ile beraber listesi de en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Her hafta birbirinden farklı ürünler ve cazip fiyatlarla sunan ŞOK marketler zinciri, tarihine kadar satışa sunacağı kataloğu açıklandı. Çeşitli boy ve ebatlardaki tencerelerden smothie makinasına kadar birçok ürünü barındıran ŞOK vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

İşte indirimli ürünlerin tam listesi...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat

BU HAFTA ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ŞUBAT

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat
ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat
ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat
ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat
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