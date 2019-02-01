ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Şubat

Yeni ayın ilk ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı indirimli ürünler sunan ŞOK marketler zinciri, 5 Şubat aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın indirim kataloğunda mutfak ve ev ekonomisine yönelik çeşitli ürünler dikkat çekerken, uydu alıcılı TV ve tost makinası öne çıkıyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu bir hayli araştırılacak.
Peki, 5 Şubat ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK indirimli ürünleri tam listesi!