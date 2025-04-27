ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste (23-29 NİSAN) | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu birbirinden indirimli ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bu haftaki katalogda küçük ev aletlerinden oyuncaklara kadar pek çok farklı ürün cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, 29 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi.