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ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste (23-29 NİSAN) | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
11:03
ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste (23-29 NİSAN) | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?
ŞOK aktüel 23-29 Nisan kataloğu birbirinden cazip fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Temizlikten temel gıdaya, oyuncaktan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürün indirimli halleriyle raflardaki yerini alacak. Raflardaki ürünler 29 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. Peki, Bu hafta ŞOK'a hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK aktüel ürünler listesi indirimli ürünler kataloğu…