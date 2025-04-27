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Haberler Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste (23-29 NİSAN) | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 11:03

ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste (23-29 NİSAN) | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?

ŞOK aktüel 23-29 Nisan kataloğu birbirinden cazip fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Temizlikten temel gıdaya, oyuncaktan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürün indirimli halleriyle raflardaki yerini alacak. Raflardaki ürünler 29 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. Peki, Bu hafta ŞOK'a hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK aktüel ürünler listesi indirimli ürünler kataloğu…

ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste 23-29 NİSAN | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu birbirinden indirimli ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bu haftaki katalogda küçük ev aletlerinden oyuncaklara kadar pek çok farklı ürün cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, 29 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste 23-29 NİSAN | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?

ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!

  • C Vitaminli Aydınlatıcı Serum - 199 TL
  • Bebe Yağı - 99 TL
  • Deodorant Çeşitleri - 96,90 TL
  • Kireç Önleyici - 109 TL
  • Bambu Tuvalet Kağıdı - 169 TL
  • Gider Açıcı Çamaşır Suyu - 29,90 TL
  • Bulaşık Sıvısı - 57,50 TL
  • Bulaşık Sıvısı Limon - 139 TL
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste 23-29 NİSAN | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?

ŞOK AKTÜEL 23 - 29 NİSAN FIRSATLARI

  • Nar Ekşisi - 69,90 TL
  • Anadolu Tandır Lavaş 6'lı - 41,25 TL
  • Gevrek - 59,90 TL
  • Leblebili Kurabiye - 54,90 TL
  • Dondurma Çeşitleri - 179 TL
  • Sade Yeşil Çay - 39,90 TL
ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste 23-29 NİSAN | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?
  • Sütlü/Bitter Kare Çikolata - 29,90 TL
  • Sade Çubuk Kraker - 17,50 TL
  • Susamlı Çubuk Kraker 22,90 TL
ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste 23-29 NİSAN | Bu hafta ŞOK markete hangi ürünler geliyor, ne zamana kadar geçerli?

Mini Print Kamera - 1.199 TL
Dokunmatik Armut / Ördek Gece Lambası - 349 TL
Projeksiyon Gece Lambası - 649 TL
Oyuncu Mouse Pad - 159 TL
Aile Katılımlı Etkinlik Kitap Çeşitleri - 39,95 TL
Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri - 699 TL
Çocuk Terlik Aksesuarlı - 139 TL