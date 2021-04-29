ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin muhteşem indirimli ürünleri raflardaki yerini alırken bu hafta züccaciye, ankastre seti, tencere çeşitleri, bayrama özel çikolatalar öne çıkıyor. Bayrama özel indirimleri kaçırmak istemeyenler marketin yolunu tutmadan önce katalogda hangi ürünler var öğrenmek istiyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak hazırlanan 28 Nisan kataloğunda birçok çeşit ürün dikkat çekiyor. İşte 28 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi