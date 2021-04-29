ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimleri başladı. İki haftalık tam kapanmaya girilmesi üzerine indirimli ürünlerle alışverişlerini tamamlamak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu hafta elektrikli çay seti, mutfak bıçağı, sofra bezi, dondurma kabı gibi ürünler dikkat çekiyor. Çarşamba gününden itibaren başlayan indirim bir hafta boyunca raflarda olacak. Buna göre; ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK 28 Nisan 2021 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu indirimleri

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 28 NİSAN 2021

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlanırken indirimli tam liste şöyle;