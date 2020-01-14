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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle vazgeçilmez indirim fırsatı sunan mağazada bu hafta yok yok! Mutfak malzemesinden, ev eşyasına yüzlerce üründe binlerce indirim yer alıyor. Bu bağlamda '' Bu hafta kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 15 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alan indirimler tüketicisini bekliyor. Çarşamba gününden itibaren Bingo Sıvı Deterjan, balık tavası, süzgeç çeşitleri, kek kalıbında devasa indirim yer alacak. Haberimizde 15- 21 Ocak kataloğunun tam listesine erişebilir, indirimli ürünlerin fiyatı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 13:22
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba yeni ürünleriyle indirim fırsatını yayınlayan ve müşterilerine hem kaliteli hem de ekonomik alışveriş yapabilme fırsatı veren market zinciri raflarını yeniledi. Mutfak malzemeleri ve ev eşyasında kaçırılmayacak fırsatları sunan mağaza 15 Ocak'ta kapılarını müşterilerine açacak. 15 Ocak'tan 21 Ocak tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde yok yok! Peki bu hafta kataloğunda neler var? İşte kataloğu tam listesi!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
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