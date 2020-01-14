ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle vazgeçilmez indirim fırsatı sunan mağazada bu hafta yok yok! Mutfak malzemesinden, ev eşyasına yüzlerce üründe binlerce indirim yer alıyor. Bu bağlamda '' Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 15 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alan indirimler tüketicisini bekliyor. Çarşamba gününden itibaren Bingo Sıvı Deterjan, balık tavası, süzgeç çeşitleri, kek kalıbında devasa indirim yer alacak. Haberimizde 15- 21 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tam listesine erişebilir, indirimli ürünlerin fiyatı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.