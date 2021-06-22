Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte o liste

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinde elektrikli ev aletleri, ev tekstili ürünleri, çocuk oyuncakları ve kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. Özellikle çocukların ilgisini çekecek olan oyun hamuru, uzaktan kumandalı araba büyük indirim olacak. Peki 23-29 Haziran 2021 Şok aktüel ürünler kataloğunda neler var? Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri ile keyifli alışverişler…