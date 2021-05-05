ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 5 Mayıs Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirim listesi belli oldu. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine hitap eden katalog bu hafta yüzleri güldürüyor. 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren kahve makinesi, çaydanlık, epilasyon cihazı, saç kurutma makinesi öne çıkıyor. Her evin bütçesine hitap eden aktüel ürünlerde bu hafta; elektronik aletlerden teknolojik aletlere; mutfak araç gereçlerinden çeyizlik eşyalarına varana kadar pek çok çeşit ürün yer alacak. ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğun tamamı haberimizde yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı