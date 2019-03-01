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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler

ŞOK kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli listesi ile iyi alışverişler

Mart ayının ilk indirimli ŞOK kataloğu belli oldu. Ayın her haftası tüketicileri için birbirinden farklı ürünleri son derece cazip fiyatlarla raflara koyan ŞOK marketler zinciri, 27 Şubat-5 Mart tarihlerine ilişkin kataloğunu duyurdu. Bu doğrultuda, bireylerin de cevabını merak ettiği 'Haftanın indirimli ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu yanıtını buldu. İndirimli ürünlere sahip olabilmek için size en yakın mağazaya gidip satın alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İşte, bu hafta sonu için de son derece dev fırsatları içeren ŞOK aktüel ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 01.03.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 11:43
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler

Bu haftanın büyük bir merakla beklenen ŞOK listesi belli oldu. Haftanın aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli fırsat ürünleri dikkat çekerken özellikle ev ekonomisine mini tost makinası, elektrikli çelik çay makinası ön planda yer alıyor. Haftanın gözde ürünü ise hiç şüphesiz Huawei Y7 cep telefonu ile AXEN 32" uydu alıcılı LED TV. Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak yurttaşlar ise, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Tam listeyi sizler için derledik.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 5 MART

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler

SAYFAYI AŞAĞIYA DOĞRU KAYDIRARAK BU HAFTAYA İLİŞKİN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNE ULAŞABİLİR, CAZİP FİYATLARI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

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ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler
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ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler
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