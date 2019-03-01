ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler

Mart ayının ilk indirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Ayın her haftası tüketicileri için birbirinden farklı ürünleri son derece cazip fiyatlarla raflara koyan ŞOK marketler zinciri, 27 Şubat-5 Mart tarihlerine ilişkin kataloğunu duyurdu. Bu doğrultuda, bireylerin de cevabını merak ettiği 'Haftanın indirimli ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu yanıtını buldu. İndirimli ürünlere sahip olabilmek için size en yakın mağazaya gidip satın alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İşte, bu hafta sonu için de son derece dev fırsatları içeren ŞOK aktüel ürünler listesi...
Giriş Tarihi: 01.03.2019
11:27
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019
11:43