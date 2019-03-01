ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük hafta sonu fırsatları! Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğu listesi ile iyi alışverişler

Bu haftanın büyük bir merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. Haftanın aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli fırsat ürünleri dikkat çekerken özellikle ev ekonomisine mini tost makinası, elektrikli çelik çay makinası ön planda yer alıyor. Haftanın gözde ürünü ise hiç şüphesiz Huawei Y7 cep telefonu ile AXEN 32" uydu alıcılı LED TV. Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak yurttaşlar ise, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Tam listeyi sizler için derledik.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 5 MART