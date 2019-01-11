ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile iyi alışverişler!

Büyük bir merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta onlarca çeşitli ürün ve cazip fiyatlarla müşterilerine indiirmli ürünler sunan ŞOK marketler zinciri, 15 Ocak tarihine kadar satışını yapacağı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Böylelikle, vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu da yanıtını buldu. Haftanın ürünlerinde ev ekonomisini düşünen vatandaşlar için oldukça fazla çeşit bulunurken, mini fırın ve tost makinesi öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 11.01.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 17:03