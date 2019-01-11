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  • ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile iyi alışverişler!

listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK ile iyi alışverişler!

Büyük bir merakla beklenen ŞOK yayınlandı. Her hafta onlarca çeşitli ürün ve cazip fiyatlarla müşterilerine indiirmli ürünler sunan ŞOK marketler zinciri, 15 Ocak tarihine kadar satışını yapacağı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Böylelikle, vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı 'Bu hafta listesinde neler var?' sorusu da yanıtını buldu. Haftanın ürünlerinde ev ekonomisini düşünen vatandaşlar için oldukça fazla çeşit bulunurken, mini fırın ve tost makinesi öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 17:03
ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile iyi alışverişler!

Ev ekonomisinde önemli konu başlıklarından birisi olan hakkında araştırmalar devam ediyor. Her hafta yakından takip edilen ŞOK belli oldu. Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak eden bireyler, kataloğuna yönelik sorgulamalarını yapıyor. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? Liste liste sizler için hazırladık.

ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile iyi alışverişler!

15 OCAK HAFTANIN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA DOĞRU KAYDIRABİLİRSİNİZ

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ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile iyi alışverişler!
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ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile iyi alışverişler!
ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile iyi alışverişler!
ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile iyi alışverişler!
ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı! 15 Ocak haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile iyi alışverişler!
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