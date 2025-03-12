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Giriş Tarihi: 12.03.2025 00:07 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 00:08

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA! 12 - 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Supersonic saç kurutma makinesi geliyor!

ŞOK marketin 12-18 Mart aktüel kataloğu belli oldu! Bu hafta ŞOK'ta birbirinden avantajlı indirimler ve fırsat ürünleri müşterileri bekliyor. Elektronikten küçük ev aletlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Özellikle Supersonic saç kurutma makinesi, uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA! 12 - 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Supersonic saç kurutma makinesi geliyor!

ŞOK marketin yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Müşteriler, bu hafta da cazip fiyatlarla sunulan birçok ürüne ulaşabilecek. Teknoloji ve ev gereçleri kategorisinde öne çıkan ürünlerden biri de Supersonic saç kurutma makinesi oldu. Peki ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, ŞOK 12- 18 Mart aktüel kataloğu...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA! 12 - 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Supersonic saç kurutma makinesi geliyor!

12- 18 MART ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

Hasır Sepet Orta Boy 179 TL,

Hasır Sepet Küçük Boy 159 TL,

Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL,

2'li Hasır Supla 159 TL, Kapaklı Hasır Organizer 179 TL,

Hasır Organizer Büyük Boy 129 TL,

Hasır Organizer Küçük Boy 119 TL,

Jüt Kapaklı Çekmece İçi Kutu 179 TL,

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA! 12 - 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Supersonic saç kurutma makinesi geliyor!

Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 199 TL,

Süpürge 2.999 TL,

2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL,

Ütü Masası Kılıfı 79 TL,

Ütü Masası 599 TL,

Kurutmalık 299 TL,

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA! 12 - 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Supersonic saç kurutma makinesi geliyor!

12- 18 MART ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 950 gram Yulaf Ezmesi Avantaj Paketi 69 TL,
  • 2'li Sütlü Çikolatalı
  • Gofret 95 TL,
  • Dev Rulo 79 TL,
  • 40 'lı Bulaşık Makinesi Kapsülü 219 TL

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA! 12 - 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Supersonic saç kurutma makinesi geliyor!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU