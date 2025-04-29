ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...

ŞOK zincir markette bu hafta birçok ürün uygun fiyata satışa çıkıyor. Çift kişilik pike seti 499 tl, nevresim seti 449 tl ve pijama takımı 349 TL'den alıcısı için satışa çıkacak. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi fırsatları alışverişseverlerin sepetlerini dolduruyor. İşte, 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler...