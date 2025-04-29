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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
11:32
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...
ŞOK aktüel yeni hafta kataloğunu yayımladı. Birçok ürünü indirimli fiyata alıcısıyla buluşturan zincir markette bu hafta her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Gıda ürünlerinden tekstile, kozmetik ürünlerden mutfak eşyalarına birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, yeni haftanın fırsatları...