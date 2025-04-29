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Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:32

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...

ŞOK aktüel yeni hafta kataloğunu yayımladı. Birçok ürünü indirimli fiyata alıcısıyla buluşturan zincir markette bu hafta her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Gıda ürünlerinden tekstile, kozmetik ürünlerden mutfak eşyalarına birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, yeni haftanın fırsatları...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...

ŞOK zincir markette bu hafta birçok ürün uygun fiyata satışa çıkıyor. Çift kişilik pike seti 499 tl, nevresim seti 449 tl ve pijama takımı 349 TL'den alıcısı için satışa çıkacak. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi fırsatları alışverişseverlerin sepetlerini dolduruyor. İşte, 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...

30 NİSAN - 6 MAYIS ŞOK AKTÜEL KATALOG

Lipgloss 69,90 TL

Makyaj Çantası 125 TL

Leopar Desenli Toka 109 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...

Lor Peyniri 35,50 TL

Tam Yağlı Ayran 37 TL

Kaymaklı Yoğurt 52,50 TL

Piliç Köfte 31,50 TL

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...

Çift Kişilik Pike Seti 499 TL

Nevresim Seti 449 TL

Pijama Takımı 349 TL

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: Yarın satışta! 30 Nisan - 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? Lipgloss, makyaj çantası...

7 Parça Tencere Seti 1.999 TL

Makarna Tabağı 89,95 TL

Aile Boy Çaydanlık 699 TL