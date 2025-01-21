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ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 22 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile alık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:03
ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 22 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile alık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı...
ŞOK market, 22-28 Ocak haftasında geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Alışverişseverlerin yakından takip ettiği ürünler listesinde bu hafta balık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı, sürahi gibi mutfak araç gereçleri yer alırken aynı zamanda takı organizer çantası, peluş kulaklık, kadın ve erkek pijama takımları gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Peki, 22-28 Ocak 2025 ŞOK Aktüel ürünler neler? İşte, haftanın ürünleri!