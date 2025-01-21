Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 22 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile alık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:03

ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 22 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile alık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı...

ŞOK market, 22-28 Ocak haftasında geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Alışverişseverlerin yakından takip ettiği ürünler listesinde bu hafta balık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı, sürahi gibi mutfak araç gereçleri yer alırken aynı zamanda takı organizer çantası, peluş kulaklık, kadın ve erkek pijama takımları gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Peki, 22-28 Ocak 2025 ŞOK Aktüel ürünler neler? İşte, haftanın ürünleri!

ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 22 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile alık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı...

Yeni haftaya alışveriş planı yapanlar listelerini hazırlamaya başlayan alışveriş tutkunları, ŞOK aktüel yeni hafta ürünleriyle alışveriş listelerini doldurdu. Birçok aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta ankastre davlumbaz, ankastre cam ocak, ankastre fırın, el blender seti ve mikser seti satışa çıkıyor. Peki, ŞOK Aktüel ürünler neler? İşte, 22-28 Ocak 2025 ŞOK Aktüel ürünler...

ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 22 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile alık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı...

22-28 OCAK 2025 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

Kadın Pijama Takımı Kalpli (399 TL)
• S-M, L-XL
• Kırmızı
• Ribana paça

Erkek Pijama Takımı (399 TL)
• S-M, L-XL
• Lacivert

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 22 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile alık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı...
  • Ankastre Davlumbaz
  • Ankastre Cam Ocak
  • Ankastre Fırın
  • El Blender Seti
  • Mikser Seti
ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 22 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile alık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı...

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI 22 - 28 OCAK 2025

  • İnek Peyniri 84,90 TL
  • Yeşil Zeytin 69,90 TL
  • Sardalya Fileto 99 TL
  • Salatalık Turşusu 79 TL

ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 22 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile alık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı...
  • Şampuan Çeşitleri 79 TL
  • Tıraş Kremi 87,90 TL
  • Sıvı Çamaşır Deterjanı 110 TL
  • Yumuşatıcı 93,50 TL
SON DAKİKA