ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ | ŞOK 22-28 Ocak Aktüel kataloğunda neler var? Balık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı, sürahi...

Yeni haftaya alışveriş planı yapanlar listelerini hazırlamaya başlayan alışveriş tutkunları, ŞOK aktüel yeni hafta ürünleriyle alışveriş listelerini doldurdu. Birçok aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta ankastre davlumbaz, ankastre cam ocak, ankastre fırın, el blender seti ve mikser seti satışa çıkıyor. Peki, ŞOK Aktüel ürünler neler? İşte, 22-28 Ocak 2025 ŞOK Aktüel ürünler...