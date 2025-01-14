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Yeni hafta yeni fırsatlar!💥ŞOK aktüel kataloğu15-22 Ocak 2025: Taşınabilir projeksiyon, akıllı saat, bluetooth kulaklık...
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:35
Yeni hafta yeni fırsatlar!💥ŞOK aktüel kataloğu15-22 Ocak 2025: Taşınabilir projeksiyon, akıllı saat, bluetooth kulaklık...
ŞOK aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 Ocak ile 22 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğunda birçok çeşit fırsat ürün yer alıyor. Çocuk ürünlerinde anne yanı yatağı, bebek battaniyesi ve yastığı gibi birçok ürün yer alırken aynı zamanda elektronik cihaz ürünleri de geliyor. Taşınabilir akıllı projeksiyon aletinden akıllı saate, bluetooth kulaklıktan android tablete kadar yeni nesil elektronik ürünler aktüel satış günlerinde mağazada yerini alıyor. Peki, 15-22 Ocak 2025 ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, liste...