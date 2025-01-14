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Haberler Yaşam Yeni hafta yeni fırsatlar!💥ŞOK aktüel kataloğu15-22 Ocak 2025: Taşınabilir projeksiyon, akıllı saat, bluetooth kulaklık...
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:35

Yeni hafta yeni fırsatlar!💥ŞOK aktüel kataloğu15-22 Ocak 2025: Taşınabilir projeksiyon, akıllı saat, bluetooth kulaklık...

ŞOK aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 Ocak ile 22 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğunda birçok çeşit fırsat ürün yer alıyor. Çocuk ürünlerinde anne yanı yatağı, bebek battaniyesi ve yastığı gibi birçok ürün yer alırken aynı zamanda elektronik cihaz ürünleri de geliyor. Taşınabilir akıllı projeksiyon aletinden akıllı saate, bluetooth kulaklıktan android tablete kadar yeni nesil elektronik ürünler aktüel satış günlerinde mağazada yerini alıyor. Peki, 15-22 Ocak 2025 ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, liste...

Yeni hafta yeni fırsatlar!💥ŞOK aktüel kataloğu15-22 Ocak 2025: Taşınabilir projeksiyon, akıllı saat, bluetooth kulaklık...

ŞOK aktüel yeni hafta indirimleriyle alışverişseverlerin sepetleri doluyor. Her hafta birbirinden farklı ürünler ve kampanyalarla raflarda yerini alan aktüel ürünler listesinde bu hafta elektronikten çocuk eşyalarına gıda ürünlerinden kozmetiğe birçok ürün yer alıyor. İşte, 15-22 Ocak 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

Yeni hafta yeni fırsatlar!💥ŞOK aktüel kataloğu15-22 Ocak 2025: Taşınabilir projeksiyon, akıllı saat, bluetooth kulaklık...

ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU!

  • Bebek Battaniyesi 179 TL,
  • Anne Yanı Bebek Yatağı 309 TL,
  • Bebek Yastığı 49,95 TL,
  • 4'lü Bebek Ağız Silme Mendili 59,95 TL,
  • Bebek Battaniyesi 129 TL,
  • Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Çorap 34,95 TL,
  • Askılı Organizer 59,95 TL,
  • Çocuk Panduf 129 TL,
  • Kız / Erkek Çocuk Havlu Külotlu Çorap 69,95 TL,
  • 3 Bölmeli Organizer 349 TL,
  • 3'lü Katlanabilir Bebek Küveti Seti 599 TL,
  • Taşıma Kutulu Mama Kaşığı 89,95 TL,
  • 3'lü Uzun Saplı Besleme Kaşığı 79,95 TL,
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni hafta yeni fırsatlar!💥ŞOK aktüel kataloğu15-22 Ocak 2025: Taşınabilir projeksiyon, akıllı saat, bluetooth kulaklık...

15-22 OCAK 2025 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

  • Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 349 TL,
  • Hayvan Dostlar Keşif Serisi 349 TL,
  • Köpekçiğin Oyun Macerası 349 TL,
  • Renkli Bloklar 299 TL,
  • İlk Yaş Aktivite Masası 399 TL,
  • İlk Motorum 399 TL,
  • Potalı Yuvarlama Kulesi 119 TL,
  • Müzikal Hayvancıklar 199 TL,
  • Mama Sandalyesi 449 TL,
  • Eğitici Klozet Köpek 499 TL,
  • 6'lı Mini Arabalar 99,95 TL,
  • Rakamlı Yer Karosu 199 TL,
  • Sevimli Tırtıl 249 TL
Yeni hafta yeni fırsatlar!💥ŞOK aktüel kataloğu15-22 Ocak 2025: Taşınabilir projeksiyon, akıllı saat, bluetooth kulaklık...

Diş fırçası 23,50 TL

Bebek bezi 99 TL

Oda kokusu 89,90 TL

Yüz yıkama köpüğü 54,99 TL

Yeni hafta yeni fırsatlar!💥ŞOK aktüel kataloğu15-22 Ocak 2025: Taşınabilir projeksiyon, akıllı saat, bluetooth kulaklık...

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