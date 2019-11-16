Şok baskın! Böyle yakalandılar

Polisin, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde tespit ettiği depoya yaptığı baskında 5 kişi gözaltına alınırken, depoda otomobil parçaları da ele geçirildi.



Şüphelilerin Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Başakşehir' de 12 günde 4 araba çaldığı ardından parçalara ayırarak, yedek parça halinde sattığı belirlendi.