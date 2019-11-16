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Şok baskın! Böyle yakalandılar

İstanbul'da çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte yedek parçalar ele geçirilirken, depoya yapılan operasyon polis kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 15:05
Şok baskın! Böyle yakalandılar

'da çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte yedek parçalar ele geçirilirken, depoya yapılan operasyon polis kameralarına yansıdı.

Şok baskın! Böyle yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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Şok baskın! Böyle yakalandılar

Polisin, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde tespit ettiği depoya yaptığı baskında 5 kişi gözaltına alınırken, depoda otomobil parçaları da ele geçirildi.

Şüphelilerin Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Başakşehir' de 12 günde 4 araba çaldığı ardından parçalara ayırarak, yedek parça halinde sattığı belirlendi.

Şok baskın! Böyle yakalandılar

Şüphelilerin sorgularında Ahmet K.(56) 3 adet suç kaydı, Erol Ö.(25) 1 adet suç kaydı, Mustafa Y.(31) 8 adet suç kaydı, Mehmet Ali B.(23) 2 adet suç kaydı, Abdulkadir K.(53) 19 adet suç kaydı, 10 adet aranması ve 3 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da otomobil hırsızlarına operasyon anı polis kamerasında!

Şok baskın! Böyle yakalandılar

Şüphelilerden Ahmet K., Erol Ö., Abdulkadir K. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan depoya yapılan baskın anı kameralara yansıdı. Görüntülerde depoya giren ekipleri şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor.

Şok baskın! Böyle yakalandılar

Deponun içindeki otomobil parçaları görüntülere yansıyor.

Şok baskın! Böyle yakalandılar
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