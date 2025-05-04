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SOK DAKİKA | SABAH, 1.7 milyarlık vurun yapan çeteyle ilgili yeni detaylara ulaştı! Çeteyi eski sevgili çökertti!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
06:55
SOK DAKİKA | SABAH, 1.7 milyarlık vurun yapan çeteyle ilgili yeni detaylara ulaştı! Çeteyi eski sevgili çökertti!
Son dakika haberi: Aydın'ın Didim İlçesi'nde yurtdışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili SABAH, yeni detaylara ulaştı. Çete üyelerinin mağdurları etkileyebilmek için lüks ciple gezdikleri anlaşıldı. Çeteyi ise emlakçı Ekrem Batur'un eski sevgilisinin çökerttiği ortaya çıktı.