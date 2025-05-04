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Haberler Yaşam SOK DAKİKA | SABAH, 1.7 milyarlık vurun yapan çeteyle ilgili yeni detaylara ulaştı! Çeteyi eski sevgili çökertti!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 06:55

SOK DAKİKA | SABAH, 1.7 milyarlık vurun yapan çeteyle ilgili yeni detaylara ulaştı! Çeteyi eski sevgili çökertti!

Son dakika haberi: Aydın'ın Didim İlçesi'nde yurtdışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili SABAH, yeni detaylara ulaştı. Çete üyelerinin mağdurları etkileyebilmek için lüks ciple gezdikleri anlaşıldı. Çeteyi ise emlakçı Ekrem Batur'un eski sevgilisinin çökerttiği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
SOK DAKİKA | SABAH, 1.7 milyarlık vurun yapan çeteyle ilgili yeni detaylara ulaştı! Çeteyi eski sevgili çökertti!

Son dakika haberi: Çetenin, Didim'de müteahhitlik yapan Ebru Zahide T.'ın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski sevgilisi Ekrem Batur'u şikayet etmesiyle çökertildiği ortaya çıktı.

SOK DAKİKA | SABAH, 1.7 milyarlık vurun yapan çeteyle ilgili yeni detaylara ulaştı! Çeteyi eski sevgili çökertti!

Kadının şikayetinde eski imam nikâhlı eşi olan sevgilisi ve çetenin kilit ismi olan emlakçı Ekrem Batur tarafından hesaplarının kullanıldığı, gayrimenkul ve arsa satma vaadiyle farklı miktarlardaki paraların başka bankalara ait hesaplara transfer yapıldığını ifadesinde anlattı.

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SOK DAKİKA | SABAH, 1.7 milyarlık vurun yapan çeteyle ilgili yeni detaylara ulaştı! Çeteyi eski sevgili çökertti!

Ebru Zahide T., hesabına gönderilen paraların geri istendiğini dile getirdi.

SOK DAKİKA | SABAH, 1.7 milyarlık vurun yapan çeteyle ilgili yeni detaylara ulaştı! Çeteyi eski sevgili çökertti!

Ayrıca "biz seni tanırız eşini tanımayız çocuğunun hangi okulda okuduğunu biliyoruz. Biz bu paraları sana gönderdik. Paraları bize geri gönder" şeklinde tehditler aldığını belirterek şikayetçi oldu.

SOK DAKİKA | SABAH, 1.7 milyarlık vurun yapan çeteyle ilgili yeni detaylara ulaştı! Çeteyi eski sevgili çökertti!

Kendisini arayan başka bir çete üyesinin ise "abla eşin tefecilere bulaştı. Eşin cezaevinde olduğu için tefeciler alacaklarını senden tahsil etmek istiyor. Seni vuracaklar. Ben şu an o adamları engelliyorum.