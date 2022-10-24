MasterChef son bölümde jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde 2 aşamalı kritik eleme oyunu oynandı. Eleme adayları Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur arasından birisi bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı olarak yarışmaya veda etti. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef son bölümde Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur arasından kimin hayallerine veda ettiğini merak edenler 23 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (23 EKİM)

TV8 ile 23 Ekim bu hafta Masterchef'te kim elendi, kim gitti? sorularının cevapları ve son dakika bilgiler şu şekilde;