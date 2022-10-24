TV8'de 23 Ekim 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyunları ile eleme adayı seçimleri sonrasında eleme adayı seçilen Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan 2 aşamalı kritik eleme oyununda başarı gösteremeyerek bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. TV8'de yarışmayı izleyenler Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur arasından hangisinin veda ettiğini öğrenmek için "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile 23 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının cevapları ve son dakika bilgiler.