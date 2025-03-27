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ŞOK hafta sonu fırsatları! 29 Mart - 01 Nisan ŞOK aktüel indirimler neler? Kahve makinesi, cep telefonu, TV...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
10:49
ŞOK hafta sonu fırsatları! 29 Mart - 01 Nisan ŞOK aktüel indirimler neler? Kahve makinesi, cep telefonu, TV...
ŞOK, hafta sonu fırsatlarını duyurdu. Zincir markette 29 Mart - 01 Nisan tarih aralığında geçerli olacak indirimler alışverisşseverlerin listesinde yerini aldı. Bu haftaya özel 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimler dikkat çekti. Bu indirimle birlikte 499 TL olan bulaşık makinesi kapsülü 299 TL'den satışa sunuluyor. Peki, 29 Mart - 01 Nisan ŞOK aktüel indirimler neler? İşte, yeni hafta fırsatları...