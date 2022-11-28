ŞOK İSİM | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | TV8 ile 27 Kasım 2022 MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? Gözyaşları ile veda etti!

MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan takım oyunlarında başarısız takımlarda yer alarak potaya giren Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga arasında oynanan 2 aşamalı oyunda en az bireysel puanı alan isim bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyunu sonrasında MasterChef'te elenen ismi öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterChef'te kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;