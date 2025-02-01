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ŞOK kaçırılmayacak fırsatlar broşürü 💥1-4 Şubat ŞOK marketlere çamaşır makinesi geliyor! İşte, Şubat ayı indirimleri!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
08:58
ŞOK kaçırılmayacak fırsatlar broşürü 💥1-4 Şubat ŞOK marketlere çamaşır makinesi geliyor! İşte, Şubat ayı indirimleri!
ŞOK mağazaları, 1 - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında büyük indirimler sunmaya devam ediyor! Bu hafta, hem temizlik malzemelerinden hem de kişisel bakım ürünlerinden birçok farklı fırsat sizi bekliyor. Şampuan çeşitlerinden yüzey temizleyicilere, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar pek çok üründe %50'ye varan indirimler bulunuyor. Peki, ŞOK indirimlerinde neler hangi ürünler var?