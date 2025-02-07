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ŞOK yeni hafta indirimleri! 8 - 11 Şubat ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile İyonlu saç kurutma makinesi geliyor!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
16:14
ŞOK yeni hafta indirimleri! 8 - 11 Şubat ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile İyonlu saç kurutma makinesi geliyor!
ŞOK aktüel yeni hafta indirimlerine yeni ürünler eklendi. 11 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirim fırsatlarından faydalanmak isteyen alışverişseverler için minderli düşer kapaklı ayakkabılık, ikili sehpa, oto cam sileceği, oto cam suyu ve çocuklar için birçok oyuncak seçeneği yer alıyor. Peki, 8 - 11 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler?