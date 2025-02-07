ŞOK yeni hafta indirimleri! 8 - 11 Şubat ŞOK Aktüel ürünler kataloğu ile İyonlu saç kurutma makinesi geliyor!

ŞOK aktüel yeni hafta kataloğu araba sahiplerini sevindirdi. Radyatör antifrizi, oto cam suyu, akü, oto cam sileceği gibi birçok ürün raflarda alıcısıyla buluşacak. Yeni hafta indirimlerinde 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli olacak birçok kampanya yer alıyor. Tuvalet kağıdı 149 TL'den 75 TL'ye düşüyor. İşte, ŞOK aktüel 8 - 11 Şubat kataloğu!