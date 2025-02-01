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Haberler Yaşam ŞOK'a Çamaşır Makinesi Geliyor! 💥1-4 Şubat ŞOK market aktüel ürünler neler? İşte, Şubat ayı indirimleri!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 00:43 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 00:46

ŞOK'a Çamaşır Makinesi Geliyor! 💥1-4 Şubat ŞOK market aktüel ürünler neler? İşte, Şubat ayı indirimleri!

ŞOK mağazaları, 1 - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında büyük indirimler sunmaya devam ediyor! Bu hafta, hem temizlik malzemelerinden hem de kişisel bakım ürünlerinden birçok farklı fırsat sizi bekliyor. Şampuan çeşitlerinden yüzey temizleyicilere, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar pek çok üründe %50'ye varan indirimler bulunuyor. Peki, ŞOK indirimlerinde neler hangi ürünler var?

ŞOK’a Çamaşır Makinesi Geliyor! 💥1-4 Şubat ŞOK market aktüel ürünler neler? İşte, Şubat ayı indirimleri!

ŞOK 1 - 4 Şubat 2025 tarihli aktüel kataloğu, evdeki tüm ihtiyaçları karşılayacak cazip fırsatlar sunuyor. Kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Şampuan çeşitlerinden yüzey temizleyicilere kadar pek çok popüler ürün, bu hafta ŞOK mağazalarındaki indirimle satışa sunuluyor. İşte, ŞOK aktüel 1 - 4 Şubat 2025 kataloğu...

ŞOK’a Çamaşır Makinesi Geliyor! 💥1-4 Şubat ŞOK market aktüel ürünler neler? İşte, Şubat ayı indirimleri!

1 - 4 ŞUBAT 2025 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şık Elbiseli Bebek 99,95 TL

Sevimli Bebekler 99,95 TL

Işıklı Müzikli Küçük Ev Aletleri 129 TL

Boncuklu Takı Seti 79,95 TL

Çantalı Makyaj Seti 119 TL

Balık Seti 79,95 TL

Acil Durum Araçları 79,95 TL

Drift Atan Araba 149 TL

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ŞOK’a Çamaşır Makinesi Geliyor! 💥1-4 Şubat ŞOK market aktüel ürünler neler? İşte, Şubat ayı indirimleri!

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Siyah Zeytin 500g 79,90 TL
Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g 269 TL
Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg 119 TL
Nohut 1000g 46,90 TL
Ketçap 27,90 TL
Domates Salçası 32,90 TL

ŞOK’a Çamaşır Makinesi Geliyor! 💥1-4 Şubat ŞOK market aktüel ürünler neler? İşte, Şubat ayı indirimleri!

Şampuan çeşitleri 1000 ml 69,90 TL
Zeytinyağlı Krem 54,90 TL
Bebek Bezi çeşitleri 116 TL
Kireç Önleyici 112 TL
Jel Yüzey Temizleyici 59 TL

ŞOK’a Çamaşır Makinesi Geliyor! 💥1-4 Şubat ŞOK market aktüel ürünler neler? İşte, Şubat ayı indirimleri!

Klipsli Palet Mop 399 TL

Bahar Temizlik Seti + Kullan At Mendil 50 Adet 499 TL

Sprey Mop 399 TL

Hazneli Sprey El Mopu 119 TL

Yer Sileceği 49,95 TL

Cam Sil 29,95 TL

Çok Amaçlı Spa Matı 99,95 TL

Lavabo Matı 49,95 TL

Şişe Temizleme Süngeri 49,95 TL

Sünger 39,95 TL

Pedallı Spin Mop 499 TL

Klipsli Mop 149 TL

Tablet Mop Set 279 TL

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