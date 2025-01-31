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ŞOK'a Çamaşır Makinesi Geliyor! ŞOK 1 - 4 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayında: Şubat ayı fırsatları başlıyor!
Giriş Tarihi: 31.01.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
22:44
ŞOK'a Çamaşır Makinesi Geliyor! ŞOK 1 - 4 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayında: Şubat ayı fırsatları başlıyor!
ŞOK mağazaları, 1 - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında büyük indirimler sunmaya devam ediyor! Bu hafta, hem temizlik malzemelerinden hem de kişisel bakım ürünlerinden birçok farklı fırsat sizi bekliyor. Şampuan çeşitlerinden yüzey temizleyicilere, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar pek çok üründe %50'ye varan indirimler bulunuyor. Peki, ŞOK indirimlerinde neler hangi ürünler var?