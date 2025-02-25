ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!

ŞOK, yeni haftada yine birbirinden cazip indirimlerle müşterilerini karşılamaya hazırlanıyor. 26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda, özellikle temizlik tutkunlarını sevindirecek çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi dikkat çekiyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler var? İşte detaylar…