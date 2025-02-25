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Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 10:17

ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!

ŞOK marketlerinde bu hafta temizlikten mutfağa, teknolojiden ev ihtiyaçlarına kadar birçok avantajlı ürün raflarda yerini alıyor. 26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünlerden biri ise çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi oldu! Peki, 26 Şubat - 4 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel kataloğundaki fırsatlar…

ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!

ŞOK, yeni haftada yine birbirinden cazip indirimlerle müşterilerini karşılamaya hazırlanıyor. 26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda, özellikle temizlik tutkunlarını sevindirecek çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi dikkat çekiyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler var? İşte detaylar…

ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!

ŞOK'A ÇOK FONKSİYONLU BUHARLI TEMİZLİK MAKİNESİ GELİYOR!

Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.950 TL,

Çay Makinesi 1.299 TL,

Doğrayıcı 899 TL

Tava+Sahan Set 349 TL,

2'li Tava Set 349 TL,

2'li Sahan Set 349 TL,

Derin Tencere 449 TL,

3'lü Tak Çıkar Kulplu Tava Seti 1.499 TL,

Katlanabilir Masa 699 TL,

Yer Sofrası 599 TL

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ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!

26 ŞUBAT - 4 MART ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

ŞOK'tan çocuklara özel oyuncak çeşitleri

Aktivite Masası 249 TL

Rakamlı Boyama Tuval Set 79,95 TL

Çocuk Matara 99,95 TL

ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!

ŞOK ATIŞTIRMALIK ÇEŞİTLERİ

ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 3x180 Gram Peynir 105 TL,
  • 3'lü Bisküvi 37 TL,
  • 6x330 ml Soğuk Çay 70 TL,
  • 610 gram Ketçap 39 TL

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