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ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
10:17
ŞOK AKTÜEL 26 ŞUBAT - 4 MART | Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi geliyor! İşte, ŞOK yeni hafta kataloğu!
ŞOK marketlerinde bu hafta temizlikten mutfağa, teknolojiden ev ihtiyaçlarına kadar birçok avantajlı ürün raflarda yerini alıyor. 26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünlerden biri ise çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi oldu! Peki, 26 Şubat - 4 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel kataloğundaki fırsatlar…