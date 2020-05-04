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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işte İstanbul'da haftanın ilk günü!
İçişleri Bakanlığı kararıyla 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen İstanbul'da gece 24.00 itibarıyla kısıtlama kaldırılmıştı. Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. 3 gün sakin geçen kentin merkezi noktalarında hareketlilik başladı. İşte İstanbul'da haftanın ilk gününden manzaralar...