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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işte 'da haftanın ilk günü!

İçişleri Bakanlığı kararıyla 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 'da gece 24.00 itibarıyla kısıtlama kaldırılmıştı. Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. 3 gün sakin geçen kentin merkezi noktalarında hareketlilik başladı. İşte İstanbul'da haftanın ilk gününden manzaralar...

İHA Yaşam
DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 04.05.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 08:59
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işte İstanbul'da haftanın ilk günü!

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. 4 gün sakin geçen kentin merkezi noktalarında hareketlilik başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işte İstanbul'da haftanın ilk günü!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işte İstanbul'da haftanın ilk günü!

Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından 'da yaşayan vatandaşlar işe gitmeye başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işte İstanbul'da haftanın ilk günü!

Mega kentin merkezi yerlerinden olan Vatan Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi, E-5 Cevizlibağ Mevkii, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü ve Taksim Meydanı'nda hareketliliğin başladığı gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işte İstanbul'da haftanın ilk günü!

Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlar işe gitmeye çalışırken, E-5 Karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işte İstanbul'da haftanın ilk günü!

Trafik yoğunluğu Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 08.00 itibariyle, 4 gün sonra ilk defa yüzde 20'ye çıktığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işte İstanbul'da haftanın ilk günü!

Öte yandan yine gece 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kalkınca vatandaşlar meydanlara böyle çıkmıştı.

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