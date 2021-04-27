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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi (muafiyet belgesi) nasıl alınır? Tam kapanmada çalışma izni belgesi e-Devlet’ten nasıl çıkarılır?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 13:35

Sokağa çıkma yasağı (muafiyet belgesi) nasıl alınır? e-Devlet’ten nasıl çıkarılır?

29 Nisan-17 Mayıs aralığını kapsayan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağından muaf olan meslek grupları, ile işe gidebilecek. Yasaktan muaf olanlar tam kapanmada çalışma izin belgesi (muafiyet belgesi) nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. "Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi e-Devlet'ten nasıl çıkarılır?" sorusunun yanıtı haberimizde.

Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi muafiyet belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada çalışma izni belgesi e-Devlet’ten nasıl çıkarılır?

Dünkü Kabine Toplantısı'nda alınan kararla tam kapanma süreci, 29 Nisan 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'te son bulacak. Bu süre zarfında yasaktan muaf olan meslek grupları, ile işe gidip gelebilecek. Bu meslek gruplarına mensup kişiler, tam kapanmada çalışma izin belgesi nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Sokağa çıkma yasağında çalışma izni belgesi e-Devlet'ten nasıl çıkarılır sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte yasaktan muaf olan meslek grupları ve çalışma izni belgesi alma ekranı.

Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi muafiyet belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada çalışma izni belgesi e-Devlet’ten nasıl çıkarılır?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Dünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü itibariyle 17 günlük tam kapanma sürecine girildiğini ilan etti. Bunun üzerine yasaktan muaf meslek grupları izin belgesi almak üzere araştırmaya koyuldu.

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Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi muafiyet belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada çalışma izni belgesi e-Devlet’ten nasıl çıkarılır?

TAM KAPANMADA ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI E-DEVLET

17 günlük yasak sırasında çalışanlar, yasaktan muaf bir meslek grubunda olduğunu beyan edebilmek adına işe gidip gelirken izin belgesine ihtiyaç duyuyor. Sokağa çıkma yasağında çalışma izni belgesi e-Devlet'ten temin edilebiliyor. Çalışanlar bu belge ile sokağa çıkma yasağı kapsamındaki adli/idari para cezasından muaf tutuluyor.

Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi muafiyet belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada çalışma izni belgesi e-Devlet’ten nasıl çıkarılır?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ MUAFİYET GÜZERGAHI İLE SINIRLI OLACAK

E-Devlet'e kişisel bilgilerle giriş yaptıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu/Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girilmesi gerekiyor. Bu ekranda açılacak olan belgenin çıktısını almak, yasak sırasında muafiyeti belgelemek için yeterli oluyor. Ancak bu muafiyet yalnızca muafiyet nedeni ve güzergahı ile sınırlı olacak.

Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi muafiyet belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada çalışma izni belgesi e-Devlet’ten nasıl çıkarılır?

YASAKTAN MUAF OLANLAR LİSTESİ

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

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