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Giriş Tarihi: 13.05.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 09:46

çalışma muafiyet belgesi alma: ile çalışma izni belgesi nasıl alınır?

'nda da muafiyet ve çalışma izni belgesi çalışanlar tarafından araştırılıyor. tarafından üzerinden verilen ve teknik aksaklıkların giderilmesinin ardından uygulanan yeni sistem, 7 Mayıs-17 Mayıs arası zorunlu olacağı duyurusunda kısa bir süre sonra yeni bir açıklama geldi ve e-devlet'ten alınmayan, işletmeler tarafından yazılan izinlerin bu hafta da geçerli olacağı paylaşılmıştı. Bu duyuru sonrası tam kapanma sürecinde çalışanlar, "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, son genelgeye göre, "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtı!

Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? Ramazan Bayramı

izin belgesi için yeni uygulamanın başlamasının ardından flaş bir karar geldi! Önceki sokağa çıkma yasağı uygulamalarında işveren tarafından düzenlenen çalışma izin belgesi artık üzerinden tek merkezden alınması planlandı ancak yeni bir duyuru ile bu sürecin ertelendiği kamuoyu ile paylaşıldı. Tam kapanma sürecinde yeni işlemleri ve geçerlilik süresi hakkında sorulara yanıt arıyor. Buna göre, çalışma izni belgesi, bir başka değişle çok sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi e-Devlet ile nasıl alınır?

Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? Ramazan Bayramı

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma izin belgesi almak için e-Devlet ekranı üzerinden giriş sağlamak gerekiyor. Bunun için bir e-Devlet şifrenizin olması elbette zorunlu! e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Bankacılığı ile giriş adımlarını da takip ederek e-Devlet'e giriş sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı üzerinden çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip ederek Çalışma izin belgesi alınabiliyor.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? Ramazan Bayramı

E DEVLET ÇALIŞMA BAŞVURU YÖNTEMİ

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? Ramazan Bayramı

Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz.

Bunun için e başvuru ekranında gözüken "Başvuru Türü "bölümünden "Çalışma Muafiyet İzin" İşlemleri bölümünü seçin Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup başvuru seçeneğine tıklayın.

OTOMATİK GÖREV BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? Ramazan Bayramı

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

MANUEL HAZIRLANAN "ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGESİ FORMU'NUN" GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alamayan "iş yeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları" gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca bugün tamamlanacağı belirtildi.

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