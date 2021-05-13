Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? Ramazan Bayramı

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

MANUEL HAZIRLANAN "ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGESİ FORMU'NUN" GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alamayan "iş yeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları" gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca bugün tamamlanacağı belirtildi.