Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı muafiyet ve çalışma izni belgesi çalışanlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından E-devlet üzerinden verilen ve teknik aksaklıkların giderilmesinin ardından uygulanan yeni sistem, 7 Mayıs-17 Mayıs arası zorunlu olacağı duyurusunda kısa bir süre sonra yeni bir açıklama geldi ve e-devlet'ten alınmayan, işletmeler tarafından yazılan izinlerin bu hafta da geçerli olacağı paylaşılmıştı. Bu duyuru sonrası tam kapanma sürecinde çalışanlar, "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, son genelgeye göre, "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtı!