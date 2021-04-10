Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte sokağa çıkma yasağı hakkında pek çok detay gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere; 58 il çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve kırmızı kategoride yer almıştı. Aynı zamanda corona vaka sayısındaki artış nedeniyle Cumartesi günleri kaldırılan kısıtlama ise geri getirilmişti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları da belli oldu. Bu kapsamda; 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı.