Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta başlıyor? Cumartesi Pazar 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 10:50

hangi illerde ve saat kaçta başlıyor? Cumartesi Pazar 10-11 Nisan listesi yayınlandı!

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte hakkında pek çok detay gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere; 58 il çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve kırmızı kategoride yer almıştı. Aynı zamanda corona vaka sayısındaki artış nedeniyle Cumartesi günleri kaldırılan kısıtlama ise geri getirilmişti. Öte yandan genelgesi ile ve detayları da belli oldu. Bu kapsamda; 10-11 Nisan hafta sonu listesi açıklandı.

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta başlıyor? Cumartesi Pazar 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı!

Cumartesi günleri için kısıtlamaların geri getirilmesi ile birlikte vatandaşlar kendi illerinde olup olmadığını merak ediyorlar. Bilindiği üzere; iller 4 gruba ayrılmış ve bu durum risk durumuna göre şekillenmişti. Öte yandan 58 il yüksek riskli iller grubundan çok yüksek riskli iller grubuna çıkmış ve kırmızı kategoride yer almıştı. Hafta sonunun gelmesi ile de birlikte sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, hangi illerde gibi soruların yanıtları da sorgulanır hale geldi. İşte genelgesi ile 10-11 Nisan hafta sonu listesi!

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta başlıyor? Cumartesi Pazar 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta başlıyor? Cumartesi Pazar 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı!

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta başlıyor? Cumartesi Pazar 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı!

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl).

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta başlıyor? Cumartesi Pazar 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı!

Orta risk grubunda yer alan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.

SON DAKİKA